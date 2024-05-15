الأنبا بيشوي يزور مستشفى "المسلة التخصصي" ويشيد بالامكانيات والأجهزة الطبية|صور

زار نيافة الأنبا بيشوي أسقف أسوان مستشفى "المسلة التخصصي"، أول أمس، وذلك ضمن فعاليات "مبادرة الخير" التي تدعمها الجمعيات الأهلية ومؤسسات التنمية المجتمعية بالمحافظة، كما رافق نيافته عدد من القيادات المجتمعية والعلمية والدينية، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

وتضمنت الزيارة جولة داخل أقسام المستشفى، أشاد فيها نيافة الأنبا بيشوي بالإمكانيات والأجهزة الطبية الحديثة، والخدمة المتميزة التي تقدمها الكفاءات البشرية بالمستشفى.

هذا وقدّم نيافته الدعم المعنوي لعدد من المرضى، ووزّع شهادات تقدير للعاملين المتميزين بالمستشفى.