وزير التعليم العالي: تكلفة التغذية بالمدن الجامعية تصل لـ50 مليون جنيه

رد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، على عدد من الأسئلة التي طرحها النواب باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة عن العام المالي 2024/2025.

وقال "عاشور" إن تكلفة تغذية المدن الجامعية تتراوح من 35 إلى 50 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه رغم هذا الرقم الضخم إلا أن المدن الجامعية لا تحصل من الطالب سوى على 300 جنيه شهريا.

وأضاف "عاشور" أن الوزارة تدرس حاليا وسائل وطرق لزيادة الدعم، لمساعدة الجامعات في أداء وظيفتها في هذا الصدد.

ورد على الكيانات الوهمية، مؤكدا أنه تم ضبط 430 كيانا العام الماضي فقط، مشيرًا إلى أن هذا الملف به زيادة كبيرة في حجم الكيانات الوهمية.

وبالنسبة لتراخيص المعاهد الهندسية، قال: "تم وقف تراخيص المعاهد الهندسية.. مفيش معهد منذ أن توليت الوزارة أخذ رخصة".

وأوضح وزير التعليم العالي: "شغالين على دراسة حاليا ولن تحصل أي معاهد هندسية على ترخيص إلا بعد الانتهاء من تلك الدراسة، وذلك في ضوء الاهتمام والحرص على جودة التعليم في معاهدنا".