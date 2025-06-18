وزير الدفاع الامريكي: واشنطن خصصت 26 مليار دولار لتطوير قدراتنا النووية



أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث علي رغبته في زيادة ميزانية وزارة الدفاع على نحو يمكنها من تعزيز أمن البلاد ومواجهة التحدي الصيني.

وقال وزير الدفاع الأمريكي: نوفر التكنولوجيات الحديثة وخصصنا 26 مليار دولار لتطوير قدراتنا النووية.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: سنعمل على أن نبقى القوة الأكثر فتكا في العالم وأولويتنا إعادة بناء جيشنا.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: أي قرارات بشأن إيران تعود للرئيس ووظيفتنا هي أن يكون لدينا خطط طوارئ.

وأتم وزير الدفاع الأمريكي: إذا اتخذ الرئيس ترامب قرارات بشأن الحرب والسلم فإن وزارة الدفاع مستعدة للتنفيذ.