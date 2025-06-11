وزير الدفاع الأمريكي يكشف سبب نشر قوات الجيش في لوس أنجلوس

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم الأربعاء بإن نشر قوات الحرس الوطني، وقوات الجيش داخل مدينة لوس أنجلوس من أجل حفظ الأمن، والأمر قانوني ودستوري.

حاكم كاليفورنيا يرفض نشر قوات الجيش الأمريكي

وجاءت تصريحات وزير الدفاع الأمريكي عقب الانتقادات الكبيرة التي قالها حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم إلى إدارة الرئيس الأمريكي ترامب الذي قرر نشر قوات المارينز الأمريكية لمواجهة مظاهرات المهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين.

نيوسوم قرارات ترامب استبدادية

وانتقد نيوسوم قرارات ترامب،ووصفها بالقرارات الاستبدادية تجاه الضعفاء المتواجدين في الولايات المتحدة مطالبا باستخدام القضاء في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين بدلا من استخدام العنف تجاه المحتجين.

في إتجاه آخر اتهم الرئيس الأمريكي ترامب إدارة الرئيس الأمريكي السابق بايدن بإدخال المختلين،والمجرمين إلى الولايات المتحدة محذرا من تصنيف لوس أنجلوس كمدينة متمردة،ونشر مزيد من قوات الجيش بها بينما توسعت المظاهرات بأمريكا،ووصلت إلى نيويورك،وشيكاغو.