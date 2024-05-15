خادشة للحياء .. تفاصيل واقعة التحرش بفتاة داخل سيارة تطبيق الكتروني

القت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي سائق تطبيق توصيل الكتروني لاتهامه بالتحرش بفتاة اثناء توصيلها، وتولت النيابة التحقيق .

الحاقاً لاخطارنا السابق بتاريخ ١٤/ أبريل الجاري بشأن بلاغ فتاة ٢٤ سنة موظفة بشركة بالتجمع الخامس ومقيمة في مدينة نصر أول بالقاهرة لتضررها من سائق بتطبيق توصيل ، غير متواجد إنصرف قبل الوصول لقيامه بالتحرش بالمبلغة لفظياً دون تلامس ، وقام بإخراج عضوه الذكري من بنطاله أثناء قيادته للسيارة .

وبتاريخ اليوم ١٥ / ابريل الجاري تمكنت وحده مباحث القسم من تحديد وضبط المشكو في حقه ٢٤ سنه سائق ومقيم شارع الترولي المطريه القاهرة ، وبمواجهته اقر بما جاء باقوال المبلغه .