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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خادشة للحياء .. تفاصيل واقعة التحرش بفتاة داخل سيارة تطبيق الكتروني

تحرش
تحرش

القت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي سائق تطبيق توصيل الكتروني لاتهامه بالتحرش بفتاة اثناء توصيلها، وتولت النيابة التحقيق .

الحاقاً لاخطارنا السابق بتاريخ ١٤/ أبريل الجاري بشأن بلاغ فتاة  ٢٤ سنة موظفة بشركة بالتجمع الخامس ومقيمة في مدينة نصر أول بالقاهرة لتضررها من سائق بتطبيق توصيل ، غير متواجد إنصرف قبل الوصول لقيامه بالتحرش بالمبلغة لفظياً دون تلامس ، وقام بإخراج عضوه الذكري من بنطاله أثناء قيادته للسيارة .

وبتاريخ اليوم ١٥ / ابريل الجاري تمكنت وحده مباحث القسم من تحديد وضبط المشكو في حقه ٢٤ سنه سائق ومقيم شارع الترولي المطريه القاهرة ، وبمواجهته اقر بما جاء باقوال المبلغه .

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