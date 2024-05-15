بعد إصابته.. الغندور يعلق على موعد عودة شيكابالا للمشاركة مع الزمالك

أعلن الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن موعد رجوع شيكابالا للمشاركة في مباريات نادي الزمالك، وآخر استعدادات القلعة البيضاء.

وكتب "الغندور"، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "شيكابالا عشان يرجع تاني قدامه أكتر من شهر".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد العودة من المغرب، عقب خوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.