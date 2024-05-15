بلاغ جديد موثق بالفيديو.. سائق يتحرش بفتاة داخل سيارة بالقاهرة

لم يمر سوى ٤٨ ساعة على واقعة اعتداء سائق تطبيق إلكتروني شهير على فتاة ومحاولة اغتـ صابها ، إلا وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً جديداً بقيام سائق تطبيق توصيل الكتروني آخر بالتحرش بفتاة أثناء توصيلها ، وتم ضبط السائق ، وباشرت النيابة العامة التحقيق .

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغاً من فتاة ٢٤ سنة موظفة بشركة بالتجمع الخامس ومقيمة في مدينة نصر أول قررت تضررها من سائق بتطبيق توصيل، قام بالتحرش بها لفظياً دون تلامس أثناء قيادته للسيارة.

وبتاريخ اليوم الاربعاء تمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد وضبط المتهم، ٢٤ سنة سائق ومقيم شارع التروللي المطرية القاهرة ، وبمواجهته أقر بما جاء بأقوال المبلغة.