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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي

صدى البلد

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، واصفا الحادث بأنه "فعل عنف مروع". 

بيان بايدن

في بيان أصدرته سي إن إن ، أعرب الرئيس بايدن عن قلقه العميق ودعا للافاقة والتعافي السريع لفيكو. وأكد استعداد الولايات المتحدة لمساعدة سلوفاكيا خلال هذا الوقت الصعب.

وجاء في بيان بايدن:

"أشعر بالقلق من سماع تقارير عن هجوم على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو. جيل ونحن نصلي من أجل الافاقة والشفاء السريع ، وأفكارنا مع عائلته وشعب سلوفاكيا. ندين هذا الفعل المروع من العنف. سفارتنا على اتصال وثيق مع حكومة سلوفاكيا وعلى استعداد للمساعدة ".

تفاصيل الحادث

تعرض رئيس الوزراء روبرت فيكو للهجوم في بلدة Handlová ، حيث كان يجتمع مع المؤيدين. صدمت محاولة الاغتيال الأمة ، حيث أبرزت المناخ السياسي المتقلبة في سلوفاكيا. كان فيكو ، الذي يقضي فترة ولايته الثالثة كرئيس للوزراء ، شخصية مستقطبة في السياسة السلوفاكية.

السياق وردود الفعل

تميزت مهنة فيكو السياسية بالجدل وادعاءات الفساد ، والتي أنكرها باستمرار. أثارت عودته الأخيرة إلى السلطة معارضة كبيرة ، حيث اتهمه النقاد بتوجيه سلوفاكيا عن توجهها المؤيد للغرب.

سارع المجتمع الدولي ، بمن فيهم القادة والدبلوماسيون ، إلى إدانة الهجوم والتعبير عن التضامن مع سلوفاكيا. تؤكد استجابة بايدن السريعة على أهمية الحفاظ على الاستقرار والعمليات الديمقراطية في المنطقة.

محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيكو هي تذكير صارخ بالتوترات السياسية في سلوفاكيا. نظرًا لأن الأمة تتصارع مع هذا الفعل من العنف ، فإن الدعم الدولي والتضامن سيكونان حاسمين في التنقل في أعقاب وضمان سلامة قادتها. يبرز إدانة الرئيس بايدن وعرض المساعدة التزام الولايات المتحدة بدعم حلفائها في أوقات الأزمات.

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