أبو العينين: إسرائيل تمارس استفزازات تمثل انتهاكا للاتفاقيات الدولية.. فيديو

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، كلمة خاصة، خلال احتفالية جائزة بطل السلام 2024 التي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال النائب محمد أبو العينين، خلال كلمة نقلت عبر برنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي أكد أهمية العودة للنقاش لحل القضية الفلسطينية، متابعا: مصر تدرك جيدا أن السلام هو الطريق الوحيد لحل الأزمات.



وأضاف أن الوضع الآن وما يحدث على الحدود في رفح وممر صلاح الدين يدعو للقلق.، متابعا: هناك استفزازات إسرائيلية تمثل انتهاكا للاتفاقيات الدولية.



واسترسل:"أحلامنا كانت كبيرة في الشراكة الفعالة والدؤوبة في قضايا الاقتصاد والتكنولوجيا، كما أطالب بمراجعة كافة الاتفاقيات بين دول شمال وجنوب إفريقيا لأننا نريد جيل جديدا لزيادة تدفق الاستثمارات"، محذرا من أن أهل الشر يعرقلون المفاوضات لاستمرار الحرب وعدم حل الأزمة.



