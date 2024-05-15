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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطيرة للغاية..وزير الداخلية السلوفاكي يكشف عن حالة رئيس الوزراء عقب محاولة اغتياله

صدى البلد

قال وزير داخلية سلوفاكيا ماتوش إستوك ، اليوم الأربعاء، إن حالة رئيس الوزراء "فيكو" خطيرة للغاية وحياته مهددة.

وأكدت وزارة الداخلية السلوفاكية، في وقت سابق من اليوم ، أن رئيس وزراء البلاد تعرض لمحاولة اغتيال.

وأدانت المفوضية الأوروبية ، محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا، واعتقلت الشرطة السلوفاكية، المسلح الذي أطلق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا.

وأصيب رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو ، اليوم بجروح في إطلاق نار ونقل إلى المستشفى.

وذكرت وكالة أنباء تاسر اليوم، أن الحادث وقع بعد اجتماع للحكومة السلوفاكية في مكان خارج براتيسلافا دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس البرلمان لوبوس بلاها قوله إن فيكو أصيب بالرصاص.

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