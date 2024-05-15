أيمن الرقب: السادات كسر حلم الصهيونية وفلسفتهم «من النيل إلى الفرات»

كشف الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال أيمن الرقب، في تصريحات تلفزيونية، لبرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كسر حلمهم وفلسفتهم "من النيل إلى الفرات"، مُتابعًا أنه كانت أحلام وعقيدة اليهــ ود هي الكبار سيمـــ وتون والصغار سينسون.. ولكن لن ولم يتحقق.

وتابع الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن غزة لم تكن من ضمن حسابات الإسرائليين ولكن هذا ما حدث.

