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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طرق تخزين ورق العنب.. تعرف عليها

صدى البلد

يعتبر طبق محشي ورق العنب من ألذ وأشهر الأكلات في الوطن العربي، والذي تختلف طريقة تحضيره من بلد لآخر، لكن الأمر الذي تتفق عليه جميع البلاد، هو حرص ربات البيوت على تخزين وتفريز كميات منه، لتحين تحضيره وطبخه فيما بعد.
 
طريقة فرد ورق العنب على الأوراق البلاستيكية الخاصة بـ المطبخ وفقاً لموقع هيلثى..

1-التخلص من عروق ورق العنب
2-فرد ورق بلاستيك الخاص بحفظ الطعام على سطح المائدة.
3-ترتيب أوراق العنب على الأكياس البلاستيكية مع ترك مقدار 1 سم على الأطراف الأربعة.
4-ثني طرفي الورق البلاستيك.
5-ثني الطرف الثالث ورق حفظ الطعام، ويلف على شكل رول، مع إحكام الغلق.
6-ندخل رولات ورق العنب الفريزر لحين الاستخدام.
7-إخراج رولات ورق العنب من الفريزر وتترك في درجة حرارة الغرفة حتى يذوب التجميد ثم حشوه وطهيه. 

الاكياس البلاستيكي تخزين ورق العنب أوراق العنب

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