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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

السيناريست فاروق صبري يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

فاروق صبري
فاروق صبري

تعرف السيناريست رئيس غرفة صناعة السينما السابق فاروق صبري لوعكة صحية مفاجئة.

وأكد مصدر لصدى البلد أن السيناريست فاروق صبري تعرض لأزمة صحية نتيجة لتقدمه فى السن وهذه ليست المرة الأولى فهو سبق وقد تعرض لوعكة مماثلة منذ فترة وأيضا نقل إلى المستشفى.

ولم يصرح المصدر بمرض فاروق صبري مشيرا أنه يعاني من عدة أمراض نتيجة تقدمه فى السن متمنيا له الشفاء العاجل.

 

 

وكان  الكاتب والسينارست فاروق صبري قد أكد أن صناعة السينما تمر بأزمة كبيرة نتيجة عمليات السطو من قبل القنوات الفضائية التى تعرض الافلام السينمائية فى نفس يوم عرضها بدور العرض.


وقال فاروق صبري ، خلال الندوة التى عقدها مهرجان الاسكندرية على هامش فعالياته لتكريمه على مجمل أعماله "إن عدد القنوات الفضائية التى تقوم بالسطو على الأفلام المصرية وصلت 74 قناة فضائية على القمر الفرنسي" .
وأضاف أن مصر تستطيع أن تحصل على 1.200 مليار دولار من فرنسا تعويضا لبث هذه القنوات على قمرها .
وأشار إلى أن تكريمه اليوم هو علامة فارقة فى حياته الفنية، موجها الشكر لإدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدعوتها الفنان دريد لحام ، ومحمد الأحمدي رئيس مهرجان دمشق.
من جانبه، قال المخرج على عبد الخالق إن فارق صبري قام بكتابة 82 فيلما منهم 70 كوميديا فى زمن ندر فيه كتاب الكوميديا وهى تحمل طبعا كوميديا وتعالج مشاكل إجتماعية انتشرت فى الشارع المصري".
 

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