قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد إجازة المولد النبوي 2025 للعاملين في القطاع الخاص
سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الاثنين 21 يوليو 2025
اتحاد الكرة يطالب الأندية مجددا بسرعة استخراج تصاريح عمل للأجانب
بث مباشر| حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" للإعلامي أحمد موسى مع وزير الشباب والرياضة
الأعلى للجامعات يعلن أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات
نقابة الصحفيين تخاطب الضمير العالمي: أوقفوا جريمة الإبادة بالتجويع في غزة
تمهيدًا للتشغيل في 2026 .. تركيب القضبان في الخط الأول للقطار السريع بين السخنة ومطروح
وزير المالية: حزمة اجتماعية استثنائية جديدة قريبًا.. ومبادرات لدعم المشروعات والتحول الأخضر
مصر والإيكواس.. شراكة استراتيجية لمكافحة الإرهاب وتعزيز أمن غرب أفريقيا
نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات| وبشرى سارة بشأن نسب النجاح و"مجاميع علمي"
بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج .. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية في لحظات «مبروك للناجحين»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الإيجار القديم.. فئة وحيدة محصنة ضد الإخلاء بشرط وحيد

الإيجار القديم
الإيجار القديم
عبد الرحمن سرحان

رغم الاتجاه العام في قانون الإيجار القديم الجديد نحو إنهاء العلاقة التعاقدية القديمة بين المالك والمستأجر خلال فترة انتقالية محددة، إلا أن مشروع القانون منح استثناءً إنسانيًا لفئة واحدة، وضمن لها أولوية واضحة في التسكين قبل انتهاء المهلة القانونية.

فبحسب المادة (8)، يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار –سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية– أن يتقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط وحيد: أن يرفق بالطلب إقرارًا بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة.

فئة وحيدة محصنة ضد الإخلاء بشرط وحيد

مشروع قانون الإيجار القديم يؤكد أن الأولوية في التخصيص ستكون للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المستأجر الأصلي، وزوجته، ووالداه ممن امتد إليهم عقد الإيجار قبل العمل بالقانون. وتلتزم الدولة، وفقًا للنص، بتخصيص الوحدات لهم خلال مهلة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ انتهاء فترة السنوات السبع الانتقالية المقررة.

القرار التنفيذي المنتظر من رئيس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، سيحدد شروط التقديم، وآليات ترتيب الأولويات، والجهات المنوط بها توفير الوحدات وتخصيصها. ويفتح النص المجال لتطبيق هذا النظام من اليوم التالي لصدور القانون، أي أن هناك فترة تحضيرية تصل إلى ست سنوات لتقديم الطلبات وترتيب التخصيصات.

وبهذا، يصبح المستأجر الذي يلتزم بالإخلاء الطوعي محصنًا من الإخلاء القسري، طالما التزم بشروط المادة، وحصل على وحدة بديلة من الدولة وفقًا للنظام المعتمد.
 

نهاية عقود الإيجار القديم

وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق متميزة بزيادة عشرين مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألفي جنيه، ويوقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن بالمناطق المتوسطة، واثني عشر ونصف مثلًا للأماكن بالمناطق الاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن في المناطق الاقتصادية.

زيادة الإيجار القديم

ويلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لجان  الحصر المشار إليها بالمواد (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4)، و (5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%).

الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المالك المستأجر مشروع قانون الإيجار القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. الغشاشين ومصوري الامتحانات في قائمة "الراسبين"

كود تعويض الانترنت

10 جيجا فورية.. كود تعويض الإنترنت الأرضي والمحمول WE وفودافون وأورنج واتصالات

صورة أرشيفية

محامي المتهم في قضية الطفل ياسين: طلبنا عرضه على طبيب ذكورة

ترشيحاتنا

وزير العمل

وزير العمل: نحتاج استيعاب البعض بأن هناك قانون جديد للعمل ويطبق بكل قوة

أشرف صبحي

أشرف صبحي: لدينا كدولة رؤية للتغيير في الرياضة من أجل التطوير

وزير الشباب

أشرف صبحي: مصر دولة قوية ولا تنزلق للصراعات ولديها القوة لحماية أرضها وشعبها

بالصور

رسميا.. ليفربول يضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من فرانكفورت

هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي

بيراميدز يتعادل مع باندرما سبور التركي بهدفين لكل فريق

بيراميدز
بيراميدز
بيراميدز

جنن الناس .. سعر إطلالة أحمد سعد الكاملة في مراسي

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

الشوط الأول.. بيراميدز يتقدم بهدف علي باندرما سبور التركي وديا

بيراميدز يتقد بهدف دون رد علي باندرما سبور التركي وديا
بيراميدز يتقد بهدف دون رد علي باندرما سبور التركي وديا
بيراميدز يتقد بهدف دون رد علي باندرما سبور التركي وديا

فيديو

وفاء عامر وتجارة الأعضاء

وفاء عامر تاجرة أعضاء وتسببت في وفـ..ـاة إبراهيم شيكا.. شاهد رد الفنانة

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

إمام عاشور وحفل راغب علامه

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور كما فعل الزمالك مع فتوح .. مصدر أهلاوي يجيب

احمد سعد

‎رقص مع مراته وبنته.. أحمد سعد قلب الساحل الشمالي في أولى حفلاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد