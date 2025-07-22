هل خروج المهدي من علامات الساعة؟ اعرف الحقيقة الشرعية

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه يعتقد المسلمون -لا سيما أهل السنة- أن من أشراط الساعة خروج المهدي آخر الزمان، فيملك سبع سنين، يملأ الأرض عدلاً، كما ملئت جورًا وظلمًا، وتخرج الأرض نباتها، وتمطر السماء قطرها، ويفيض المال.

علامات الساعة

وأضاف علي جمعة، في منشور عن علامات الساعة، أنه يعتقد المسلمون ذلك لما ورد من الأحاديث النبوية التي أخرجها جماعة من أئمة الحديث منهم : أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، ابن ماجة في سننه، النسائي في سننه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف، ونعيم بن حماد في كتاب الفتن، والحافظ أبو نعيم في كتاب المهدي، وفي الحلية، والطبراني في الكبير والأوسط والصغير، والدارقطني في الأفراد، والبارودي في معرفة الصحابة، وأبو يعلى الموصلي في مسنده، والبزار في مسنده، والحارث بن أبي أسامة في مسنده، وابن عساكر في تاريخه، وابن منده في تاريخ أصبهان، الديلمي في مسند الفردوس، والروياني في مسنده، وابن سعد في الطبقات.

وأسند هؤلاء الأئمة تلك الأحاديث إلى ثلاثين من الصحابة، نذكر منهم : عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد اللّه، وعبد الرحمن بن عوف، والحسين بن علي، وأم سلمة، وأم حبيبة، وعبد اللّه بن عباس ، وعبد اللّه بن مسعود ، وعبد اللّه بن عمر وعبد اللّه بن عمرو، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد اللّه، وأبو هريرة، وأنس بن مالك ، وعمار بن ياسر، وعوف بن مالك، وثوبان مولى رسول اللّه ﷺ ، قرة بن إياس، علي الهلالي، وحذيفة بن اليمان، وعبد اللّه بن الحارث بن جزء، وعوف بن مالك، وعمران بن حصين، وأبو الطفيل، وجابر الصدفي. رضي الله عنهم جميعًا.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : (تواترت الأخبار بأنّ المهدي من هذه الأُمّة، وأنّ عيسى ـ عليه السَّلام ـ سينزل ويصلّي خلفه) [فتح الباري].

فقد بلغت الروايات بشأن ظهور المهدي حد التواتر، وتكلم في ذلك العلماء، فقال السفاريني : «وقد كثرت بخروجه الروايات، حتى بلغت حد التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة، حتى عُدّ من معتقداتهم» [لوامع الأنوار البهية].

ويقول الشيخ الغماري -رحمه الله- : «حديث المهديّ متواتر أيضًا؛ لأنه ورد عن النبيِّ من طريق ثلاثين صحابيًّا بأسانيدَ وطرقٍ متعددة مُخَرَّجة في كتب السنة الصحاح والسنن والجوامع والمُصَنَّفات وغيرها. ونَصَّ على تواتره الحافظُ أبو الحسين السِّجْزِيّ والقرطبيّ صاحب التفسير والحافظ ابن حجر و الحافظ السخاويّ وغيرهم وألَّف الإمام الشوكانيّ : في بيان تواتر حديث المهديّ والدجال ونزول عيسى كتابًا خاصًّا سمَّاه (التوضيح لبيان تواتر حديث المنتظر والدجال والمسيح) وهو كتاب جيد، وقد طُبِع بالهند.»

وقد قال الشوكاني في ذلك الكتاب الذي أشار إليه الشيخ الغماري ما نصه : «والأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر ، التي أمكن الوقوف عليها ، منها خمسون حديثاً، فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول» [التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح].

أحاديث عن المهدي المنتظر

ومن هذه الأحاديث التي جاءت في المهدي:

قول النبي: «لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطيء اسمه اسمي» [رواه أحمد وأبو داود والترمذي].

وقول النبي: «المهدي مني أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلاً، كما ملئت ظلما وجوراً، يملك سبع سنين» [رواه أبو داود والحاكم في المستدرك].

وقوله: « المهدي من عترتي من ولد فاطمة» [رواه أبو داود وابن ماجه]، وقوله: « المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة» [رواه أحمد وابن ماجه].

وكذلك قوله: «يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويُعطي المال صحاحاً، وتخرج الماشية، وتعظم الأمة، يعيش سبعاً أو ثمانياً. يعني حججا» [رواه الحاكم في المستدرك].

وقوله: « يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويُعطي المال صحاحاً، وتخرج الماشية، وتعظم الأمة، يعيش سبعاً أو ثمانياً. يعني حججًا» [رواه ابن ماجه والحاكم].

