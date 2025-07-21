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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل النية شرط لصحة الوضوء؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب

هل النية شرط لصحة الوضوء
هل النية شرط لصحة الوضوء
أحمد سعيد

قالت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن النية يجب أن تكون حاضرة في كل عبادة، بما في ذلك الوضوء، موضحةً أن محلّ النية في الوضوء يكون قبل الشروع فيه، لا أثناءه.

هل النية شرط لصحة الوضوء؟

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن النية تتحقق عندما يعزم الإنسان على الطهارة امتثالًا لقوله تعالى: "فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم"، مشيرةً إلى أن "القيام إلى الصلاة" فُسّر عند الفقهاء على أنه يشمل نية الوضوء، قائلة: "أنا دلوقتي عزمت، يعني نويت أني رايحة أتوضأ، عشان أستبيح الصلاة بالوضوء ده، فدي النية، وده مكانها الصحيح".

وأضافت عضو الأزهر للفتوى أن بعض الفقهاء أجازوا استمرار النية طالما الوضوء قائم، موضحة: "يعني وأنا بتوضأ، أنا عارفة إني بتوضأ للصلاة، مش تبريدًا من الحر أو لأي غرض آخر، حتى لو كنت غضبانة ورايحة أتوضأ، ما دمت مستحضرة نية الصلاة، فالوضوء صحيح".

وحول ما إذا كان الاغتسال يغني عن الوضوء، قالت عضو الأزهر للفتوى: "ناس كتير تقول: بدل ما أتوضأ، أغتسل والميه تعم الجسد كله، ده جائز، بشرط استحضار نية الوضوء أثناء الغسل، ولو عممت جميع الجسد، بما في ذلك أعضاء الوضوء، فالصلاة صحيح".

وتابعت عضو الأزهر للفتوى "لو ما تمضمضتش أو ما استنشقتش أثناء الغسل، فده لا يُبطل الوضوء، لأن المضمضة والاستنشاق من السنن، فوضوئي يظل صحيحًا، لكن الأفضل أن آتي بهما لأن ده من كمال الوضوء، وهو الأفضل والأكمل".

وبشأن الترتيب بين الأعضاء أثناء الغسل أو الوضوء، أوضحت عضو الأزهر للفتوى، أن الفقهاء اختلفوا في كونه شرطًا لصحة الوضوء، فقال بعضهم إنه واجب، فيما رأى آخرون أنه غير لازم، مؤكدة أن "الخروج من الخلاف أولى"، ومن الأفضل اتباع ترتيب النبي ﷺ في الوضوء.

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