قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاء عامر ترد علي اتهامها ببيع أعضاء لاعب كرة قدم
ترامب: البرنامج النووي الإيراني تضرر بشدة.. و على وسائل الإعلام الاعتذار
ما هي السبع آيات لجلب الرزق؟.. 10 أسرار لا يعرفها كثيرون
زلزال يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في روسيا
أقربها الخميس القادم.. جدول الإجازات المتبقية في 2025
كيف تحصل ربة المنزل على معاش العمالة غير المنتظمة؟ الفئات المستحقة للمعاش
إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه وسط إسرائيل.. و إغلاق مطار تل أبيب بشكل مؤقت
خطوط انسحاب جيش الاحتلال تهدد بانهيار مفاوضات هدنة غزة
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم ميكروباص ونقل بصحراوي سمالوط في المنيا
الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة
تحذيرات صارمة من الأرصاد.. موجة شديدة الحرارة غير مسبوقة تبدأ الأربعاء
10 معلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيف تحصل ربة المنزل على معاش العمالة غير المنتظمة؟ الفئات المستحقة للمعاش

ربة المنزل
ربة المنزل
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تبحث الكثير من السيدات “ربة المنزل” على كيفية الحصول على معاش العمالة غير المنتظمة عن كيفية الحصول على معاش عند بلوغهم 60 عاما.

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 الفئات المستحقة للمعاش من العمالة غير المنتظمة.

وتنص المادة رقم (2) بند رابعاً من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 على الفئات الخاضعة للعمالة غير المنتظمة وهي كالآتي: ـ
1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.
2- عمال التراحيل. 
3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
5- محفظى القرآن الكريم وقرائه.
6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
7- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيًا (أصحاب الأعمال) متى توافرت في شأنهم الشروط الآتية:
أ- ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
ب- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
ج-ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.
8- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
9- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
10- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

وتبلغ قيمة الاشتراك للحصول على عند بلغ سن المعاش 207 جنيه شهريا ويزيد كل عام بنسبة ،

وتختلف قيمة المعاش حسب مدة الاشتراك التى دفعها المشترك .

... التقديم التوجه إلي اقرب مكتب تامينات و تقديم طلب اشتراك و صورة البطاقة مدون فيها المهنه

العمالة غير المنتظمة ربة المنزل معاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات

شادي زلطة

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 ..وتؤكد: جاري جمعها بالكنترولات

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. فئة وحيدة محصنة ضد الإخلاء بشرط وحيد

وزير المالية

وزير المالية: حزمة اجتماعية استثنائية جديدة قريبًا.. ومبادرات لدعم المشروعات والتحول الأخضر

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج .. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية في لحظات «مبروك للناجحين»

صانعة المحتوى

القبض على صانعة محتوى شهيرة بعد تشهيرها بمسئولين بجهه حكومية

اجتماع النقابة العامة للعاملين بالمرافق

3 مطالب عاجلة للعاملين بشركات مياه الشرب.. العلاوة الدورية أبرزها

ترشيحاتنا

أرشيفية

العربية: مقتــ.ل 10 اشخاص بغارات إسرائيلية على شمال غرب غزة

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

عراقجي: طهران لن تتخلى عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم

قطاع غزة

غزة تجوع.. الأطفال ينهارون.. والموت يزحف بصمت

بالصور

تحذيرات صارمة من الأرصاد.. موجة شديدة الحرارة غير مسبوقة تبدأ الأربعاء

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالشرقية لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

بين العفوية والجرأة.. شاهد| راغب علامة مع المعجبات بالحفلات يثير السوشيال ميديا

راغب علامة
راغب علامة
راغب علامة

هؤلاء ممنوعون من تناول التين الشوكي.. هل أنت منهم؟

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

فيديو

منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

قبلات وأحضان الحفل الأخير .. منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد