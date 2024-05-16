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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سلمى أبو ضيف تثير الجدل بسبب سعر إطلالتها في معكم منى الشاذلي|تفاصيل

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة سلمى أبو ضيف، وذلك خلال إستضافتها في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي.

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ظهرت سلمى أبو ضيف في برمو  بفستان من برنامج معكم بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم الجزء العلوي من التصميم باللون الأسود أما الجزء السفلي باللون الأصفر.
قد حمل فستان سلمى أبو ضيف توقيع NAFSIKA SKOURTI ، فيما بلغ سعره 1665 دولار أمريكي مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سلمى أبو ضيف على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.
 

سلمى ابو ضيف 
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