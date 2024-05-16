نائبة حماة الوطن: منح الرئيس جائزة "بطل السلام" تكريم واجب ومشرف للعرب

هنأت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة تكريمة من برلمان البحر المتوسط وحصوله على بطل السلام لعام 2024، في الاحتفالية العالمية بالبرتغال، وبحضور ممثلين لـ 43 دولة، قائله: منح الرئيس لهذه الجائزة تكريم واجب وتقدير مستحق ومشرف للعرب جميعاً.



وأكدت ، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، علي أن جائزة "بطل السلام 2024" جاءت تقديرا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاعوام الماضية في الوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة، وتقديم وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

وقالت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، إن تكريم الرئيس السيسي من برلمان البحر المتوسط ، خير دليل لكافة قطاعات الدولة تحت قيادته الرشيدة لبحث كافة التحديات ونشر السلام، موضحه أن مصر ظلت وستظل دولة داعمة للسلام في الإقليم.