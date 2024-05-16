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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موعد الانتهاء من محطات القطار الكهربائي السريع

كامل الوزير، وزير
كامل الوزير، وزير النقل

خصص برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة مع كامل الوزير، وزير النقل للحديث عن منظومة النقل الحديث..إليكم أبرز التصريحات..

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كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، آخر مستجدات أعمال تنفيذ محطة العاصمة الإدارية المركزية التبادلية للقطار السريع، قائلاً: تم الانتهاء من الهيكل الخرساني للمحطة بشكل كامل، وسيتم توفير مناطق خدمية وتسويقية وتجارية للركاب في محطة العاصمة الإدارية».
وأضاف كامل الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أننا نعمل على تعظيم حركة العمران وتشجيع السياحة لزيادة موارد الدولة، متابعا: أي تجمعات صناعية أو زراعية تستلزم توفير وسائل نقل متميزة لنقل المواطنين.
واسترسل:"نستهلك 250 ألف طن قضبان سكك حديدية سنويا للقطار السريع أو الديزل أو المترو، وتم استيراد 20 ألف طن قضبان سكك حديدية من الصين لاستكمال باقي الأعمال".
وتابع الفريق كامل الوزير: هناك 200 شركة بها 100 ألف عامل ومهندس تعمل في الخط الأول من القطار الكهربائي السريع، كما أن المسافة بين الخط الأول للقطار السريع من السخنة حتى مطروح تصل إلى 660 كيلو متر، وندرس أن يصل إلى قلب الإسكندرية.

 

وزير النقل الإعلامي أحمد موسى قطارات الصعيد الجديدة قطارات الصعيد رأس الحكمة

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