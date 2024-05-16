موعد الانتهاء من محطات القطار الكهربائي السريع

خصص برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة مع كامل الوزير، وزير النقل للحديث عن منظومة النقل الحديث..إليكم أبرز التصريحات..
وزير النقل يكشف موعد افتتاح محطة قطارات الصعيد الجديدة.. فيديو
كامل الوزير يوضح دور مشروعات الطرق والكباري في نجاح صفقة رأس الحكمة
وزير النقل: نستهلك 250 ألف طن قضبان سكة حديد سنويا للقطار السريع
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وزير النقل: ندرس وصول القطار الكهربائي السريع لـ الإسكندرية.. فيديو
كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، آخر مستجدات أعمال تنفيذ محطة العاصمة الإدارية المركزية التبادلية للقطار السريع، قائلاً: تم الانتهاء من الهيكل الخرساني للمحطة بشكل كامل، وسيتم توفير مناطق خدمية وتسويقية وتجارية للركاب في محطة العاصمة الإدارية».
وأضاف كامل الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أننا نعمل على تعظيم حركة العمران وتشجيع السياحة لزيادة موارد الدولة، متابعا: أي تجمعات صناعية أو زراعية تستلزم توفير وسائل نقل متميزة لنقل المواطنين.
واسترسل:"نستهلك 250 ألف طن قضبان سكك حديدية سنويا للقطار السريع أو الديزل أو المترو، وتم استيراد 20 ألف طن قضبان سكك حديدية من الصين لاستكمال باقي الأعمال".
وتابع الفريق كامل الوزير: هناك 200 شركة بها 100 ألف عامل ومهندس تعمل في الخط الأول من القطار الكهربائي السريع، كما أن المسافة بين الخط الأول للقطار السريع من السخنة حتى مطروح تصل إلى 660 كيلو متر، وندرس أن يصل إلى قلب الإسكندرية.