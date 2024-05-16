النقل: أناشد المستثمرين المصريين المشاركة بتصنيع أجزاء من المترو أو القطار الكهربائي

وجه كامل الوزير، وزير النقل، حيثه للمستثمرين، قائلا: أناشد المستثمرين المصريين المشاركة في تصنيع أي أجزاء في المترو أو القطار الكهربائي.



واسترسل “كامل الوزير” خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”،: قادرون على تصنيع الزجاج والكراسي والأجزاء المطاطية والكاوتش الخاصة بالقطارات بجودة عالية في المصانع المصرية ، فنحن نصدر للمجر الكراسي والتكييف والكهرباء والزجاج الخاص بالقطارات.



وأوضح أننا نمتلك 5 ورش فرعية و2 ورشة رئيسية بأكتوبر وقنا لصيانة القطارات، وسيكون بالورشة الفرعية 12 قطارا إقليميا.



وأضاف أن حاليا إنشاء مصانع للوحدات المتحركة لأنظمة المترو، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لقضبان السكك الحديدية لإنتاج 500 ألف طن قضبان سنويا ستحصل الوزارة على 250 ألف طن وتصدير الباقي للدول العربية والإفريقية.



ولفت إلى أن مصر وفرت 200 مليون دولار سنويا من استيراد قضبان السكة الحديد بعد إنشاء مصنع بالسخنة.



