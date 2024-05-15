وزير النقل: نستهلك 250 ألف طن قضبان سكة حديد سنويا للقطار السريع

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه يوجد لدينا 3 محطات كهرباء رئيسية للقطار السريع.

متابعا: هناك تعاون مع الوزارات المعنية للتنسيق بشأن ما يلزم المشروع.



وشدد الوزير، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، هناك تعاون مع الأهالي الذين تم نزع ملكيتهم في مسار القطار السريع، متابعا: هيئة المساحة هي من تقوم بدفع التعويض المناسب للأهالي بعد نزع ملكيتهم في مسار القطار.



واسترسل:"نستهلك 250 ألف طن قضبان سكك حديدية سنويا للقطار السريع أو الديزل أو المترو، وتم استيراد 20 ألف طن قضبان سكك حديدية من الصين لاستكمال باقي الأعمال".



واستطرد وزير النقل: منطقة كفر العلو بحلوان كانت غير مخططة لذلك تم نقل مواطنيها على نفقة الدولة إلى وحدات سكنية فاخرة في 15 مايو، وتم تعويض جزء من المواطنين بقيمة 100 مليون جنيه، ويتم حاليا إعداد دراسات بيئية واقتصادية قبل نقل المواطنين من منازلهم إلى مناطق أخرى.



ولفت إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوطين صناعة النقل في مصر، تم البدء في تصنيع فلنكات السكك الحديدية، وسيتم الاستفادة من إنتاج مصنع القضبان بالسخنة بالشراكة مع القطاع الخاص في أكتوبر القادم.

