كامل الوزير يوضح دور مشروعات الطرق والكباري في نجاح صفقة رأس الحكمة

كشف كامل الوزير، وزير النقل، دور مشروعات الطرق والكباري في نجاح صفقة رأس الحكمة، قائلا: لولا تطوير الطريق الدولي الساحلي وإنشاء القطار السريع لما فكر أحد في مشروع رأس الحكمة.





وأضاف كامل الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أننا نعمل على تعظيم حركة العمران وتشجيع السياحة لزيادة موارد الدولة، متابعا: أي تجمعات صناعية أو زراعية تستلزم توفير وسائل نقل متميزة لنقل المواطنين.



وشدد وزير النقل على أن الرئيس السيسي حريص على مطالب أهالي رأس الحكمة وتلبية طلباتهم.



ولفت إلى أننا نستهلك 250 ألف طن قضبان سكك حديدية سنويا للقطار السريع أو الديزل أو المترو، وتم استيراد 20 ألف طن قضبان سكك حديدية من الصين لاستكمال باقي الأعمال".





