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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة المخرج السوري عبد اللطيف عبد الحميد

المخرج عبد اللطيف
المخرج عبد اللطيف عبد الحميد

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا - فرع دمشق، عن وفاة المخرج عبد اللطيف عبد الحميد، مساء أمس الأربعاء 15 مايو، ولم تكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء. 

وكتبت نقابة الفنانين في سوريا - فرع دمشق، في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير المخرج عبد اللطيف عبد الحميد .. إنا لله و إنا إليه راجعون». 

 

حول عبد اللطيف عبد الحميد

عبد اللطيف عبد الحميد مخرج ومؤلف سوري، درس السينما في المعهد العالي للسينما بموسكو، ثم أخذ اتجاه سينما المؤلف ليصنع عددًا من الأفلام الفائزة بالجوائز. 

من بين أعمال المخرج الراحل عبد اللطيف عبد الحميد، ليالي ابن آوى (1988)، رسائل شفهية (1991)، صعود المطر (1995)، نسيم الروح (1998)، قمران وزيتونة (2002) بالإضافة إلى ما يطلبه المستمعون (2003) الذي فاز عنه بالميدالية الذهبية في مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، وأفضل فيلم آسيوي في مهرجان دلهي.

 

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