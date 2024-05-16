ستتضمن أزمة الصومال.. الجامعة العربية: ملف الأمن المائي على أجندة قمة البحرين

قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدي، إن ملف الأمن المائي للدول العربية سيكون على أجندة قمة البحرين، مشيرًا إلى انه سيتم بحث إنشاء مجلس مهم جديد للأمن السيبراني سينضم للجامعة العربية.



وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن هناك متابعة دائمة من قبل الجامعة العربية للأوضاع الخطيرة التي تشهدها السودان فى المرحلة الراهنة، في ظل تواصل القتال، وأزمة إنسانية هي الأخطر على وجه الأرض، وانعدام الأمن الغذائي لـ 25 مليون سوداني، وتبعات إنسانية خطيرة.

واشار المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدي، إلى أن القمة ستتضمن أزمة الصومال، ودعمها في مواقف للحفاظ على سيادته ضد أطماع إثيوبيا

وأكمل :"اتفاقية أرض الصومال لاغية وباطلة وتهدد وحدة الصومال".