أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 16 مايو

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 16- 5 - 2024، بالأسواق في مصر.
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
سعر كيلو الطماطم: من 3 إلى 5 جنيهات.
سعر كيلو البطاطس: من 5 إلى 11 جنياتا.
سعر الثوم: 55 جنيها.
سعر البصل: من 5 إلى 11 جنيها.
سعر كيلو البامية: من 25 إلى40 جنيها.
سعر كيلو الملوخية: من 7 إلى 10 جنيهات.
سعر كيلو الكوسة: 11 جنيها.
سعر ورق العنب: من 15 إلى 35 جنيها.
سعر كيلو البسلة: 30 جنيها.
سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها.
سعر الخيار من 7 إلى 15 جنيها.
أسعار الفاكهة اليوم
سعر كيلو الموز البلدي: 11 جنيها.
سعر عنب البناتي أصفر: من 25 إلى 35 جنيها.
سعر كيلو الخوخ: 40 جنيها.
سعر كيلو التفاح: من 15 إلى 25 جنيها.
سعر البرتقال: من 3 إلى 5 جنيهات.
سعر اليوسفي: من 3 إلى 9 جنيهات.
سعر التفاح الأصفر: من 40 إلى 70 جنيها.
سعر الشمام: 13 جنيها.
سعر الفراولة: من 12 إلى 22 جنيها.
سعر الجوافة: من 15 إلى 35 جنيها.
سعر الرمان: من 10 إلى 20 جنيها.