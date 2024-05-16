أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 16 مايو

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 16- 5 - 2024، بالأسواق في مصر.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

سعر كيلو الطماطم: من 3 إلى 5 جنيهات.

سعر كيلو البطاطس: من 5 إلى 11 جنياتا.

سعر الثوم: 55 جنيها.

سعر البصل: من 5 إلى 11 جنيها.

سعر كيلو البامية: من 25 إلى40 جنيها.

سعر كيلو الملوخية: من 7 إلى 10 جنيهات.

سعر كيلو الكوسة: 11 جنيها.

سعر ورق العنب: من 15 إلى 35 جنيها.

سعر كيلو البسلة: 30 جنيها.

سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها.

سعر الخيار من 7 إلى 15 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر كيلو الموز البلدي: 11 جنيها.

سعر عنب البناتي أصفر: من 25 إلى 35 جنيها.

سعر كيلو الخوخ: 40 جنيها.

سعر كيلو التفاح: من 15 إلى 25 جنيها.

سعر البرتقال: من 3 إلى 5 جنيهات.

سعر اليوسفي: من 3 إلى 9 جنيهات.

سعر التفاح الأصفر: من 40 إلى 70 جنيها.

سعر الشمام: 13 جنيها.

سعر الفراولة: من 12 إلى 22 جنيها.

سعر الجوافة: من 15 إلى 35 جنيها.

سعر الرمان: من 10 إلى 20 جنيها.