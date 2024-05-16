عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اللحوم اليوم الخميس 16 مايو 2024

صدى البلد

يرصد “صدى البلد” في السطور التالية أسعار اللحوم اليوم، الخميس16-5-2024، في الأسواق والمنافذ الحكومية.

 

سعر اللحوم في منافذ لحوم الوطنية 200

 

سعر اللحمة البقري 280 جنيهًا للكيلو.

 

سعر البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو .

 

سعر الكبدة الطازجة يتراوح بين 300 و 350 جنيهًا للكيلو .

 

سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه.

 

سعر الموزة 295 جنيهاً للكيلو.

 

سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا.

 

سعر اللحوم البقري

 

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 300 و320 جنيها.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 331 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى بين 300 و330 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 380جنيهًا.

 

وسعر كيلو اللحم البتلو 364جنيهًا.

 

 سعر اللحوم في وزارة التموين

 

سجّل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

 

ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى نحو 160 جنيهًا للكيلو.

 

وسجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيهًا للكيلو.

 

منافذ وزارة الزراعة

 

بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

 

سجّل أسعار اللحم الضأن 350 جنيهًا.

 

وصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 290 جنيهًا

 

وسجّل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 290 جنيهًا.

 

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 290 جنيهًا.

اسعار اللحوم أسعار اللحم الضأن اللحم البتلو الكبدة الطازجة اللحم البلدي سعر اللحوم البقري سعر اللحوم في وزارة التموين سعر اللحوم في منافذ لحوم الوطنية سعر اللحمة سعر اللحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس «بالألوان».. الآن

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بحركة تصاعدية.. وعيار 21 مفاجأة

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة: جوزي الجديد

ترشيحاتنا

ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك الموج الأحمر - 7 بالسعودية

جسد نموذجا للعلم الغزير والأخلاق الرفيعة.. وزير العدل ينعى هشام عرفات

حزب الله يعلن إطلاق أكثر من 60 صاروخا على 3 مواقع إسرائيلية|تفاصيل

جندي كان بسيارته.. جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عملية الطعن في مدينة نابلس

بعد موافقة الحكومة.. ضوابط جديدة لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة

بحماية مشددة من الأحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب خيانة سابقة.. طرق لدعم حبيبك لو عنده مشاكل فى الثقة

نشرة المرأة والصحة| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي.. ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

بعد تحذير هيئة الدواء| اسم مسكن الصداع الشهير المغشوش.. كيف تكتشف الفارق؟

زوجة الحضري تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة| شاهد

فيديو

إياد نصار: دينا الشربيني ممثلة جامدة وأنا بحبها

تامر كروان: أحداث مسلسل إلا الطلاق أثرت في الموسيقى التصويرية

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

عالم مصريات ينفي وجود دلائل أثرية حول وجود الأنبياء على أرض مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-