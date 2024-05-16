أسعار اللحوم اليوم الخميس 16 مايو 2024

يرصد “صدى البلد” في السطور التالية أسعار اللحوم اليوم، الخميس16-5-2024، في الأسواق والمنافذ الحكومية.

سعر اللحوم في منافذ لحوم الوطنية 200

سعر اللحمة البقري 280 جنيهًا للكيلو.

سعر البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو .

سعر الكبدة الطازجة يتراوح بين 300 و 350 جنيهًا للكيلو .

سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه.

سعر الموزة 295 جنيهاً للكيلو.

سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا.

سعر اللحوم البقري

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 300 و320 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 331 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى بين 300 و330 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 380جنيهًا.

وسعر كيلو اللحم البتلو 364جنيهًا.

سعر اللحوم في وزارة التموين

سجّل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى نحو 160 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيهًا للكيلو.

منافذ وزارة الزراعة

بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

سجّل أسعار اللحم الضأن 350 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 290 جنيهًا

وسجّل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 290 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 290 جنيهًا.