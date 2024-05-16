يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءت هذه السيارات بعد تراجع قيمة الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة .

وذلك كان نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن السيارات التي تراجعت أسعارها شانجان CS55 موديل 2024 .

شانجان CS55 موديل 2024 تباع بهذه الأسعار الجديدة

- مواصفات شانجان CS55 موديل 2024 :

شانجان CS55 موديل 2024 تباع بهذه الأسعار الجديدة

تمتلك سيارة شانجان CS55 موديل 2024 العديد من المميزات المتطورة من ضمنها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP، ومدخل AUX، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل USB، وبلوتوث، وكراسي كهربائية، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وباور ستيرنج، ونظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها مرايات كهربائية، وريموت كنترول، وفتحة سقف بانوراما .

- محرك شانجان CS55 موديل 2024 :

شانجان CS55 موديل 2024 تباع بهذه الأسعار الجديدة

عزم دوران سيارة شانجان CS55 موديل 2024 يصل الي 300 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 55 لتر ، وتنتج قوة 185 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو .

- أسعار شانجان CS55 موديل 2024 :

شانجان CS55 موديل 2024 تباع بهذه الأسعار الجديدة

الفئة الأولي من سيارة شانجان CS55 موديل 2024 تباع بالسوق المصري بسعر مليون و 355 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان CS55 موديل 2024 تباع بالسوق المصري بسعر مليون و 470 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شانجان CS55 موديل 2024 تباع بالسوق المصري بسعر مليون و 535 ألف جنيه .