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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار نيسان اكس تريل 2024 بالسوق المصرية

أسعار نيسان اكس
أسعار نيسان اكس تريل 2024 بالسوق المصري

تضم سوق السيارات المصرية باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان أو هاتشباك أو SUV ، وجاءه هذه الإصدارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي طرازات جديدة بعد تراجع قيمة الأوفر برايس نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن تلك السيارات نيسان اكس تريل موديل 2024 ، وتنتمي اكس تريل لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

 أسعار نيسان اكس تريل 2024 بالسوق المصري

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- محرك نيسان اكس تريل موديل 2024 :

 أسعار نيسان اكس تريل 2024 بالسوق المصري

زودت سيارة نيسان اكس تريل موديل 2024 بمحرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.2 ثانية، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 211 حصان، وبها خزان وقود سعه 55 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، وبها عزم دوران يصل الي 330 نيوتن/متر .

- مواصفات نيسان اكس تريل موديل 2024 :

 أسعار نيسان اكس تريل 2024 بالسوق المصري

تحتوي سيارة نيسان اكس تريل موديل 2024 علي العديد من المميزات والتكنولوجيات من ضمنها، بلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، وUSB، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ومقاعد كهربائية، وإنذار ضد السرقة، ومصابيح ضباب، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية، وGPS، ومثبت سرعة .

- أسعار نيسان اكس تريل موديل 2024  بالسوق المصري :

 أسعار نيسان اكس تريل 2024 بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة نيسان اكس تريل موديل 2024 تباع بدون زيادات بالسوق المصري بسعر 2 مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان اكس تريل موديل 2024 تباع بدون زيادات بالسوق المصري بسعر 2 مليون و 499 ألف جنيه .

طرازات السيارات الجديدة سوق السيارات المصرى تراجع قيمة الاوفر برايس الاوفر برايس السيارات الـ SUV الرياضية

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