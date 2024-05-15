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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مازدا EZ-6 EV الجديدة تظهر لأول مرة

مازدا EZ-6 EV الجديدة
مازدا EZ-6 EV الجديدة تظهر لأول مرة

كشفت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا CX-5 الكهربائية ، وتنتمي EZ-6 EV لفئة السيارات السيدان ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري بفضل ما تمتلكه من مميزات متطورة .

مازدا EZ-6 EV الجديدة تظهر لأول مرة

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- محرك مازدا CX-5 الكهربائية :

مازدا EZ-6 EV الجديدة تظهر لأول مرة

تستمد سيارة مازدا CX-5 الكهربائية الجديدة قوتها من محرك ينتج قوة 258 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة ، ويمكنها ان تقوم بقطع مسافة تصل الي 600 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

مازدا EZ-6 EV الجديدة تظهر لأول مرة

وزودت سيارة مازدا CX-5 الكهربائية أيضا بمحرك سعه 1500 سي سي ، ينتج قوة 95 حصان، بجانب محرك كهربائي ببطارية ليثيوم فوسفات الحديد ، وتنتج قوة 218 حصان مجمعة، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .

- مواصفات مازدا CX-5 الكهربائية الجديدة :

مازدا EZ-6 EV الجديدة تظهر لأول مرة

تمتلك سيارة مازدا CX-5 الكهربائية الجديدة العديد من المميزات التكنولوجية من ضمنها، مصابيح إضاءة LED، وبها مقاعد عديمة الجاذبية، وبها نظام معلومات ترفيه، وشاشة مقاس 14.6 بوصه، ونظام إضاءة محيطة بـ 64 لون، ونظام صوتي من سوني مكون من 14 سماعة ، وسقف زجاجي بانوراما .

مازدا CX-5 الكهربائية EZ-6 EV مازدا شركة مازدا السيارات السيدان محرك مازدا CX-5 الكهربائية مواصفات مازدا CX-5 الكهربائية

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