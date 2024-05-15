تفقد إطارات السيارات الالتصاق بالطرق عند وجود كميات من المياه ، وبالتالي تتعرض السيارة للانزلاق نتيجة سيرها علي كميات كبيرة من المياه، وذلك يؤدي إلي فقد السائق السيطرة علي السيارة ويحدث خلل بالسيارة يمكن أن يؤدي إلى وقوع حوادث علي الطرق السريعة.

إرشادات بسيطة للتعامل مع انزلاق السيارة على الماء

وبالتالي تنحرف السيارة عن الطريق الرئيسي عند استعادة الإطارات الالتصاق بسطح الطريق، وفي حالة استمرار ضغط السائق علي دواسة المكابح يتسبب ذلك في وقوع تصادمات بالسيارات الأخرى علي الطريق ، بالإضافة إلى أن نظام تعزيز الاتزان الإلكتروني ESP لا يوفر غالبا حماية من خطر الانزلاق على الماء.

إرشادات بسيطة للتعامل مع انزلاق السيارة على الماء

- إرشادات بسيطة للتعامل مع انزلاق السيارة على الماء :

إرشادات بسيطة للتعامل مع انزلاق السيارة على الماء

1- القيادة بحرص علي الطرق السريعة :

وبالتالي لتلاشي مثل هذه الأخطاء يجب على قائدي السيارات التحكم بمقود الحركة ، مع مراعاة خطر الانزلاق على الماء، خصوصا عند ظهور بعض العلامات منها تساقط الرذاذ الكثيف ، او سماع صوت المياه في مبيت العجلات، ويجب عدم تجاهل حدود السرعة عند السير على الطرق المبتلة .

2- تركيب إطارات نحيفة ذات عمق مداس كبير :

إرشادات بسيطة للتعامل مع انزلاق السيارة على الماء

لتفادي خطر انزلاق السيارة على الماء يجب تركيب إطارات نحيفة ذات عمق مداس كبير، وذلك لأنها توفر حماية أفضل، لأنه كلما زاد عمق المداس زادت كمية المياه، التي يمكن إزاحتها، وبالتالي يجب ألا يقل عمق المداس عن 1.6 مم .

إرشادات بسيطة للتعامل مع انزلاق السيارة على الماء

كما أن الإطارات العريضة تكون أكثر عرضة لخطر الانزلاق على الماء، لأن الماء يكون لديه مسار إضافي للوصول إلى الحافة ، وفي حالة ملاحظة تعرض السيارة لخطر الانزلاق على الماء، ينبغي أن يتحلى قائد السيارة بالهدوء وألا يقوم بعمليات عنيفة لتوجيه السيارة أو توقفها ، ويجب ان يتشبث القائد بالمقود ، وان يقوم برفع قدمة عن دواسة الوقود على الفور مع تجنب القيام بعمليات الكبح الكامل للسيارة.