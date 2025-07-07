مؤسسة أوروبية تحصد جائزة الأفضل في علاقات المستثمرين من منصة IR Impact

حصدت مجموعة إنتيسا سان باولو جائزة "أفضل مؤسسة مالية أوروبية" في علاقات المستثمرين والمحللين من منصة "IR Impact" ("IR Magazine" سابقًا)، بناءً على تقييم مئات المحللين الماليين والمستثمرين ومديري ملفات الأعمال.

تم تقديم الجائزة في لندن خلال حفل جوائز "IR Impact" لعام 2025، الذي يحتفي بالتميز في علاقات المستثمرين منذ أكثر من 35 عامًا.

يأتي هذا التكريم بعد الجوائز التي منحتها شركة الأبحاث "EXTEL" مؤخرًا لمجموعة إنتيسا سان باولو كأفضل بنك في أوروبا للعلاقات مع المستثمرين المؤسسيين والمحللين الماليين، بالإضافة إلى اختيار كارلو ميسينا كأفضل رئيس تنفيذي في القطاع المصرفي الأوروبي، مما يؤكد ريادة البنك فيما يخص التواصل السوقي والشفافية.

ومن الجدير بالذكر أن فريق علاقات المستثمرين بمجموعة إنتيسا سان باولو، بقيادة ماركو ديلفراتي وأندريا تامانييني، يُعد جزءًا من قطاع الإدارة المالية تحت قيادة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة، لوكا بوكا. كما يتبع بنك الإسكندرية لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو."

في هذا الإطار، علق كارلو ميسينا، الرئيس التنفيذي لمجموعة إنتيسا سان باولو، قائلًا "نحن فخورون بهذا التكريم، الذي يضع إنتيسا سان باولو مجددًا في صدارة التصنيف الدولي، مما يعكس التزامنا المتواصل لمشاركة وعرض نتائجنا واستراتيجيتنا على السوق بأفضل جودة. كما أود أن أعبر عن تقديري لكل من ماركو ديلفراتي وأندريا تامانييني، كأحد أهم الأصول القيمة لبنكنا، وأهنئهم على النتائج المتميزة التي حققاها على مر السنين في قيادة فريق علاقات المستثمرين في إنتيسا سان باولو"