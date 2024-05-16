تفاصيل الحالة المرورية.. سيولة في محور 26 يوليو بالدائري عدا بعض النزلات|فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية اليوم الخميس 16 مايو 2024.

ويشهد كوبري أكتوبر بعض الكثافات المرورية عند منطقة رمسيس تبدأ تقل حتى نصل إلى غمرة، كما يشهد كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين كثافات مرورية عند شارع بورسعيد ونزلة كوبري أكتوبر، ويشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء.

ويشهد الطريق الدائري سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند النزلات، ويشهد محور 26 يوليو سيولة مرورية، لكن الطريق المتجه إلى المهندسين، فإنه يشهد بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان حتى نادي الزمالك.

وفي شارع فيصل، توجد كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة، وفي الإسكندرية، فإن هناك كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وطول الكورنيش، وكثافات متفاوتة بطول الإشارات عند الكورنيش، أما بقية الشوارع الجنوبية، ففيها سيولة مرورية نسبية.