مسئول بالضرائب: إجراءات لتيسير المعاملات مع الممولين

أكد السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن هناك تعليمات واضحة للمأموريات والمناطق الضريبية المختلفة بتقديم التيسيرات للممولين.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية للجمعية المصرية البريطانية للأعمال لمناقشة عددا من الإصلاحات الضريبية و الجمركية لدعم الاقتصاد القومي .

وقال “صقر”، إن هناك لجان داخلية تعمل لحل مشكلات الممولين بكافة للمأموريات من خلال إحالة كافة الملفات لها بالتوازي مع عمل لجان الطعن الضريبية.

وأوضح أن المصلحة ابتكرت نظاما إلكترونيا يسمح باطلاع للمأموريات علي كافة التعليمات والكتب الدورية التي يتم إصدارها لتيسير الإجراءات الضريبية .

وأشار إلي أن المصلحة أعطت لرؤساء للمأموريات سلطات تقديرية لتسير وحل مشكلات الممولين