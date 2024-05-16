طه خالد: محاولات من المالية والضرائب لحل مشاكل المستثمرين

قال مهند طه خالد، الشريك التنفيذي فى BDO خالد وشركاه، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية.

وأضاف خالد، خلال الندوة التي الجمعية البريطانية للأعمال "BEBA"تحت عنوان "التحديات والفرص ومواجهة المستثمرين"، أن هناك محاولات من وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحل المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين.

وأشار إلى أن من الخطوات الإيجابية التي تم تنفيذها مؤخرا وكان لها أثر ملموس في المنظومة الضريبية هي الميكنة.

وذكر أن الندوة اليوم تستهدف الوصول لفرص التعاون بين مجتمع الأعمال والمستثمرين ومصلحة الضرائب، بحيث يركز المستثمرون على مستقبل أعمالهم دون تعرضهم لمفاجأة فيما يتعلق بالقرارات الضريبية.