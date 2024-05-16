المالية تطلق وحدة جديدة للمقاصة لدعم المستثمرين.. تفاصيل

كشفت نسرين لاشين، مدير عام وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ، عن انتهاء الوحدة من حل أكثر من 2000 شركة مع مصلحتي الضرائب والجمارك منذ تدشينها في 2018 وحتى الآن.

جاء ذلك خلال مداخلته بفعاليات ندوة الجمعية البريطانية للأعمال "BEBA" تحت عنوان "التحديات والفرص ومواجهة المستثمرين" اليوم بالقاهرة .

وأعلنت عن اعتزام الوحدة لتأسيس وحدة فرعية تتعلق بإجراءات المقاصة بين الشركات مع الجهات الحكومية لتقليل المديونية عن المستثمرين وحل مشكلاتهم .

وأوضحت أن الوحدة ستبدأ عملها عبر مراحل أولها مع المصالح التابعة لوزارة المالية من بينها (الضرائب ، الجمارك، الضرائب العقارية).