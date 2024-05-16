عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة النواب توافق على موازنة جهاز تنمية البحيرات

خلال اجتماع لجنة
خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مشروع الموازنة العامة لجهاز تنمية وحماية البحيرات للعام المالى الجديد.


وخلال الاجتماع أكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، نسعى لزيادة الإنتاج وتخفيض أسعار الأسماك في الأسواق، ونضع آمال كبيرة علي جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية في ذلك الأمر.

واستعرض اللواء الحسينى فرحات، رئيس جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية، جهود الجهاز خلال الفترة الماضية، مشيرا إلي أن الجهاز كان يعنى من عجز يصل إلى ١٢٩ مليون جنيه، وكان أمام الجهاز تحديات كبيرة وتم وضع خطة لتقليل العجز.

 

وحول أسعار الأسماك، أوضح أن السبب في ارتفاع الأسعار هو تكلفة إنتاج الأسماك، في مقدمتها مشكلة الأعلاف و استهلاك الكهرباء والضرائب، التى يتحملها أصحاب المزارع.

 

وتابع، هناك مؤشرات إيجابية في زيادة الإنتاج ، حيث تضاعف حجم الإنتاج في بحيرة ناصر، ليصل إلى  ٥٦ ألف طن  بعدما كانت ٢٨ ألف طن، مشيرا إلي حاجة الجهاز للاستعانة من بعض الخبرات.


وآثار النائب هشام الحصرى، تأثير قرار وقف الصيد، في البحر الأحمر  لمدة خمس سنوات، علي حجم الإنتاج والصيادين.

 

وعقب رئيس الجهاز، بالفعل تواصلنا مع محافظ البحر الأحمر ومحافظ جنوب سيناء، ليتم تعديل القرار و الالتزام بمناطق الصيد، كنا تم التواصل مع الصيادين، معلنا سيتم حل الأمر قريبا.

 

وعقب النائب هشام الحصرى، هدفنا تخفيض الأسعار  وتوافر الأسماك بزيادة حجم الإنتاج.

وقال اللواء الحسينى فرحات، أن العام المقبل سيكون أفضل بكتير في موارد الجهاز وفي حجم الإنتاج والأسعار.


وعقب المستشار علي ميدان، ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، أن الجهاز يدرس أى طلبات من جهات الدولة بتوفير أى طلبات تعيين لسد العجز فيها.


فيما أثار النائب جابر أبو خليل، ضعف الإنتاج من بحيرة ناصر، بسبب استمرار بعض المخالفات، المثبتة في محاضر رسمية.

ودعا لتنظيم زيارة علي أرض الواقع لبحث المشكلات.

وعقب النائب هشام الحصرى، بأن اللجنة سبق وأوصت بعدد من التوصيات بشأن بحيرة ناصر خلال زيارة ميدانية للجنة.

وطالب الحصرى، رد من الجهاز علي التوصيات، مع دعوة أعضاء مجلس النواب خلال زيارات رئيس الجهاز لتفقد البحيرة.

ووافقت اللجنة علي موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للعام المالى الجديد، بقيمة ٨٥ مليون جنيه، مقارنة ب ٢٤ مليون جنيه للعام المالى الحالى.

لجنة الزراعة مجلس النواب حماية البحيرات البحيرات هشام الحصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

تتجاوز 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تضرب مصر

قرار جديد داخل بيراميدز بعد النتائج المميزة للفريق للموسم الحالي

يمثل خطورة على الأهلى.. شوبير: قيادي بالزمالك عرقل ضم مهاجم الترجي للأبيض

ترشيحاتنا

منذ 7 أكتوبر.. صحة غزة تعلن استشهاد 35.272 فلسلطينيا وإصابة 79.205

موقع الرئاسة ينشر فيديو وصول الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية

بيان عاجل من السعودية بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي

سيدة كرداسة: تركت منزل زوجي فهددني إبن أخيه بصوري بدون هدوم| تحقيقات

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية في دورتها الـ 33 بالبحرين

انفجار دبابة بالجنود.. جيش الاحتلال يعلن عن حادث عملياتي خطير في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

بسبب خيانة سابقة.. طرق لدعم حبيبك لو عنده مشاكل فى الثقة

نشرة المرأة والصحة| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي.. ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

بعد تحذير هيئة الدواء| اسم مسكن الصداع الشهير المغشوش.. كيف تكتشف الفارق؟

فيديو

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

إياد نصار: دينا الشربيني ممثلة جامدة وأنا بحبها

تامر كروان: أحداث مسلسل إلا الطلاق أثرت في الموسيقى التصويرية

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-