برلماني يطالب بسرعة تشكيل لجان التصالح على الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية

سأل المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بقانون التصالح ، حتى يتمكن من هم خارج نطاق التصالح من انهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم ٢ من القانون وأيضا مادة رقم ٢ من اللائحة التنفيذية .

حيث أشار النائب الى ان قانون التصالح سيدر ١٥٠ مليار جنيه لخزينة الدولة وينهى مشاكل و طلبات ٥٠ مليون مواطن .



وجاء رد الدكتور سعيد مسئول وزارة الزراعة بان اللجان تم تشكيلها فى كل محافظات مصر و بدأت العمل بالفعل وفقا للقانون .



و جه سؤال لمسئول مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة ، افاد بان اللجنة انهت ٥٠ % من تحديد الكتل القريبة من الأحوزة ، وسيتم انهاء كل محافظة الجيزة خلال ١٠ أيام .



جاء خلال اجتماع لجنة الزراعة الان بمجلس النواب لمناقشة موازنة مديريات الزراعة، .

وقال النائب إيهاب منصور، سأقوم بالمتابعة لان تلك المليارات هامة جدا لخزينة الدولة ولإنهاء كل مشاكل المواطنين.