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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بسرعة تشكيل لجان التصالح على الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية

إيهاب منصور، عضو
إيهاب منصور، عضو مجلس النواب

سأل المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بقانون التصالح ، حتى يتمكن من هم خارج نطاق التصالح من انهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم ٢ من القانون وأيضا مادة رقم ٢ من اللائحة التنفيذية .

 

حيث أشار النائب الى ان قانون التصالح سيدر ١٥٠ مليار جنيه لخزينة الدولة وينهى مشاكل و طلبات ٥٠ مليون مواطن .


وجاء رد الدكتور سعيد مسئول وزارة الزراعة بان اللجان تم تشكيلها فى كل محافظات مصر و بدأت العمل بالفعل وفقا للقانون .


و جه سؤال  لمسئول مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة ، افاد بان اللجنة انهت ٥٠ % من تحديد الكتل القريبة من الأحوزة ، وسيتم انهاء كل محافظة الجيزة خلال ١٠ أيام .


جاء خلال اجتماع لجنة الزراعة الان بمجلس النواب لمناقشة موازنة مديريات الزراعة، .
وقال النائب إيهاب منصور،  سأقوم بالمتابعة لان تلك المليارات هامة جدا لخزينة الدولة ولإنهاء كل مشاكل المواطنين.

إيهاب منصور المصري الديمقراطي الاجتماعي الأحوزة العمرانية

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