الرئيس الموريتاني: يجب مضاعفة الجهود مع الأطراف الدولية لوضع حد للحرب بغزة

قال محمد ولد الغزواني الرئيس الموريتاني، إن الظروف التي تنعقد فيها القمة إستثنائية بالغة التعقيد و الحساسية، مؤكداً أنه يجب مضاعفة الجهود والتنسيق مع الأطراف الدولية كافة لوضع حد للحرب الهمجية في قطاع غزة.



وأضاف " الغزواني" خلال كلمته في القمة العربية الـ33 بالبحرين، أنه يجب تمكين الفلسطينيين من استيفاء حقهم الأصيل في دولة مستقلة من خلال حل الدولتين، لافتاً إلى أنه يجب دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار الرئيس الموريتاني إلى، أن العمل العربي المشترك خطوة أساسية للتعامل مع أزمات المنطقة في ظل التحولات الجيوسياسية.