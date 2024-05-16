القمة العربية تدعو أمريكا لمراجعة موقفها المنحاز لإسرائيل والضغط عليها لوقف الحرب

دعا القرار الصادر عن القمة العربية ٣٣ للقادة والزعماء العرب، التي تعقد بالعاصمة البحرينية المنامة، الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة مواقفها المنحازة لإسرائيل، والعمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ الالتزام بحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 واستحقاق الشعب الفلسطيني لدولة مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً.

وطالب القرار الصادر عن القمة العربية الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها الأحادية التي تدمر حل الدولتين، وكذلك دعوة الولايات المتحدة إلى إعادة فتح قنصليتها العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإلغاء تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كمنظمة إرهابية، وإعادة فتح بعثة المنظمة في واشنطن.



وأعرب قرار القمة العربية عن تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها.



ورحب القرار وأشاد باعتراف كل من باربادوس، وجمايكا، وترينيداد وتوباغو، وجزر البهاما بدولة فلسطين، وتشجيع التوجهات والنوايا المتنامية لدى بعض دول الاتحاد الأوروبي نحو الاعتراف بدولة فلسطين، ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، باعتبار ذلك حق مشروع للشعب الفلسطيني، ورافعة للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم والدعوة إلى إطلاق حوار بناء ومكثف بين جامعة الدول العربية والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بهدف استكمال الطريق نحو الاعتراف بها.

ودعا القرار الصادر عن القمة العربية، اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم دولة فلسطين برئاسة مملكة البحرين، بصفتها رئيس الدورة 33 للقمة العربية، إلى الاستمرار في عملها بالتحرك على المستوى الدولي المساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.