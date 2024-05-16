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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممثل عمان: الدول العربية لن تتغلب على التحديات إلا بالاتحاد

صدى البلد

قال أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي بسلطنة عُمان أن القمة العربية تنعقد فى وقت أحوج ما تكون فيه الدول العربية متحدة ومتفقة لصون أمنها ومكانتها ومقدراتها فى عامل مثقل بالتحديات.

وأكد أسعد بن طارق خلال كلمته في أعمال القمة العربية بدورتها العادية الـ33 والمُذاعة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: أن الدول العربية لن تتغلب على التحديات إلا بتحقيق الاتحاد والتوافق ولو الحد الأدنى منه.

وأضاف أسعد بن طارق آل سعيد أن الظلم التاريخى الواقع على الشعب الفلسطينى يحتم على الدول العربية اتخاذ موقف موحد واكثر فاعلية تكفل للشعب الفلسطينى تقرير المصير.

وطالب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي بسلطنة عُمان بضرورة حل الدولتين حسب قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وقواعد القانون الدولى.

حل الدولتين

وتابع أسعد بن طارق آل سعيد قائلا: بدون حل الدولتين لن تهدأ المنطقة وتنعم الأستقرار ونؤكد على ضرورة تطبيق سياسية حسن الجوار واحترام سيادة الدول على اراضيها.

https://www.youtube.com/live/DvEA3ahvPoo?si=vbL0Hj5JbnYvlHlF

 

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