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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعما للمقاومة الفلسطينية.. حزب الله يستهدف موقع ‏الصدح بإسرائيل بقذائف المدفعية

ارشيفي
ارشيفي


استهدف عناصر حزب الله اللبناني موقع ‏الصدح بقذائف المدفعية حيث اصابوه إصابة مباشرة وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة.

وفي وقت سابق استهدف حزب الله عناصره بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية موقع الراهب.

وبحسب ماصرح به الحزب في بيان له؛ فقد جاء ذلك بعد مراقبة ‏تحركات العدو الإسرائيلي ومتابعة دقيقة في الموقع ذاته  وعند رصد مجموعة من جنوده تتحرّك ‏في محيط الموقع فقد تم استهداف الجنود.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق اعلنت استهداف هدف حيوي في ايلات “ أم الرشراش ” ، بواسطة طائرتين مسيرتين، مؤكدة  استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

وذكرت في بيان لها أن ذلك يأتي استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهل غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وفي وقت سابق استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق ، بواسطة الطيران المسيّر ، هدفًا حيويًا في إيلات بالأراضي المحتلة.

وفي بيان لها؛ فق اكت المقاومة العراقية  استمرارها في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرة اهل غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل.

وكانت قناة الميادين ذكرت بأن المقاومة الإسلامية في لبنان شنت  هجوم جوي بمسيّرات انقضاضية على منشآت صناعية تابعة لوزارة حرب الإسرائيلية

واستهدف الهجوم استهدف شركة "إلبيت" للصناعات العسكرية ومصنع "ديفيد كوهين" في "تل حي" (شمالي كريات شمونة)
أعلن حزب الله استهداف التجهيزات ‏التجسسيّة في موقع جل الدير تدميرها.

فيما؛ شن سلاح الجو في حزب الله في وقت سابق  غارة جوية على هدف عسكري إسرائيلي في مستوطنة المطلة.

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