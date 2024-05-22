تم إخلاؤها منذ 20 عاما.. إسرائيل تسمح بالعودة لـ3 مستوطنات بالضفة الغربية

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأربعاء إن جيش الاحتلال وافق على السماح للمستعمرين الإسرائيليين بالعودة إلى ثلاث مستوطنات سابقة في الضفة الغربية كانوا ممنوعين من دخولها منذ أمر إخلاءها عام 2005.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، تقع المستوطنات الثلاث، سانور وغانم وكاديم، بالقرب من مدينتي جنين ونابلس الفلسطينيتين، وكلاهما معقل للمقاومة المسلحة في شمال الضفة الغربية.

ووفقاً لوكالة رويترز، تم السماح بدخول مستوطنة رابعة، حومش، في العام الماضي بعد أن أقر البرلمان تعديلاً لما يسمى "قانون فك الارتباط" لعام 2005. وكان الحصول على إذن من الجيش، الذي يسيطر بشكل كامل على الضفة الغربية، مطلوباً للدخول، أي العودة إلى المستوطنات الثلاث السابقة الأخرى.

أعلن الجيش هذه الخطوة في اليوم الذي أعلنت فيه ثلاث دول أوروبية أنها ستعترف رسميًا بدولة فلسطين.

واتخذ جيش الاحتلال القرار على الرغم من الضغوط الدولية على إسرائيل للحد من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية التي يريدها الفلسطينيون قلبا لدولتهم المستقلة في المستقبل إلى جانب غزة.

وقال وزير الدفاع يوآف غالانت في بيان، إن “السيطرة اليهودية على يهودا والسامرة تضمن الأمن، وتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط سيؤدي إلى تطوير المستوطنات وتوفير الأمن للسكان.

وقالت رويترز إنه لم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطة الفلسطينية.