الأذكار في العشر الأوائل من ذي الحجة.. أحب الأعمال إلى الله

الأذكار في العشر الأوائل من ذي الحجة، ترتبط العشر الأوائل من شهر ذي الحجة بالفريضة الخامسة وهو حج بيت الله الحرام، وفيه يجتمع الحجيج على جبل عرفة يبتهلون ويحمدون ربهم ويتقربون إلى الله بالدعاء ما من أيَّامٍ أعظمُ عندَ اللَّهِ ولا أحبُّ إليهِ منَ العملِ فيهنَّ من هذِهِ الأيَّامِ العَشرِ، فأَكْثروا فيهنَّ منَ التَّهليلِ، والتَّكبيرِ، والتَّحميدِ، والأذكار في العشر الأوائل من ذي الحجة وردت فيها روايات وأحاديث كثيرة تبين فضله وعظمة هذه الأيام خاصة وأن العشر الأوائل من ذي الحجة لها مكانة كبيرة في الشريعة الإسلامية، لذا يستحب لكل مسلم الحرص على الأذكار في العشر الأوائل من ذي الحجة إلى رب العباد عز وجل.

يقول تعالى في العشر الأوائل من ذي الحجة: (وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ* لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)



ومن الأذكار في العشر الأوائل من ذي الحجة لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللهم اجعلْ في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا.

- اللهم اشرحْ لي صدري، ويسِّرْ لي أمري، وأعوذُ بك مِنْ وِسْواسِ الصدرِ، وشَتاتِ الأمرِ، وفتنةِ القبرِ، اللهم إني أعوذُ بك مِنْ شَرِّ ما يلِجُ في الليلِ، وشرِّ ما يلِجُ في النهارِ، وشرِّ ما تَهُبُّ به الرياحُ، ومِنْ شرِّ بوائقِ الدهرِ.

- اللهمّ ارحمني برحمتك، ومدّني بقوّتك، وارزقني من فضلك، يا كريم يا رحيم.

- اللهمّ اغفر لي وارضَ عنّي، وعافني واعفُ عنّي، اللهمّ أصلح شأني كلّه، ولا تكلني لنفسي طرفة عين، اللهمّ ارحمني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم

ومما قيل في الأذكار في العشر الأوائل من ذي الحجة من قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، له المُلْكُ وله الحمْدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، في يومٍ مائةَ مرَّةٍ كانت له عِدلُ عشرِ رِقابٍ، وكُتِبت له مائةُ حسنةٍ، ومُحِيَتْ عنه مائةُ سيِّئةٍ، وكانت له حِرزًا من الشَّيطانِ يومَه ذلك حتَّى يُمسيَ، ولم يأتِ أحدٌ بأفضلَ ممَّا جاء به إلَّا رجلٌ عمِل أكثرَ منه

-اللهمّ اكتب لي الأجر في كل خطوة أتقرّب فيها إليك، اللهمّ وفّقني إلى كل ما تحبّه وترضاه، وافتح لي أبواب الخير كلّها، ويسّر لي أموري، وذلّل الصّعاب أمامي، واقبل دعائي، أنت مجيب الدّعوات

قال -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشّريف عن صيام يوم عرفة: (ما مِن يَومٍ أَكْثَرَ مِن أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فيه عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِن يَومِ عَرَفَةَ، وإنَّه لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بهِمُ المَلَائِكَةَ، فيَقولُ: ما أَرَادَ هَؤُلَاءِ.



دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة

دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة عند ذكر العشر الأوائل من ذي الحجة يحث الكثير على التكبير والتهليل والتحميد ويقصد بالتكبير قول الله أكبر وهي دلالة على تعظيم المولى عز وجل ، ويقصد بالتحميد في العشر الأوائل من ذي الحجة أن نكرر من قول الحمدلله والحمد هو نعمة كبيرة يقولها المسلم سواء حدثت له نعمة أو لا، أما التهليل هو قول لا إله إلا الله وهي شهادة الإسلام وهو أول ركن التوحيد ، دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة في السطور التالية.

دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة اللهم ياشاهد كل نجوى , وموضع كل شكوى , وعالم كل خفية , ومنتهى كل حاجه , يامبتدئاً بالنعم على العباد , ياكريم العفو ياحسن التجاوز , ياجواد يامن لايواري منه ليلٌ داج , ولا بحر عجاج , ولا سماءٌ ذات ابراج , ولا ظُلَمٌ ذات ارتجاج , يامن الظلمة عنده ضياء .

اسألك ياربِّ بحق جبرائيل وميكائيل واسرافيل , وبحق محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وعلى جميع الانبياء وجميع الملائكة , وبالاسم الذي مشى به الخضر على قلل الماء , كما مشى به على جدد الارض , وباسمك الذي فلقت به البحر لموسى واغرقت فرعون وقومه , وانجيت به موسى بن عمران ومن معه , وباسمك الذي دعاك به موسى بن عمران من جانب الطور الايمن فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك .

روي عن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 أيام من ذي الحجة وكان يفطر يوم العيد وثلاث أيام التشريق وكان يقول: لا صيام يوم العيد أو في أيام التشريق حتى وصلت إلى حرمة صيام هذه الأيام.

كما ورد حديث آخر: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام خمس أيام وهي يوم عيد الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق".

- اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

- اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.

-اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء.

لا اله الا الله عدد الليالي والدهور لا اله الا الله عدد الأيام والشهور لا اله الا الله عدد أمواج البحور لا اله الا الله عدد أضعاف الأجور لا اله الا الله عدد القطر والمطر لا اله الا الله عدد أوراق الشجر.

- لا اله الا الله عدد الشعر والوبر لا اله الا الله عدد الرمل والحجر لا اله الا الله عدد الزهر والثمر لا اله الا الله عدد أنفاس البشر لا اله الا الله عدد لمح العيون لا اله الا الله عدد ما كان وما يكون لا اله الا الله تعالى عما يشركون.

اللهم سمك الذي دعاك به ذا النون “اذ ذهب مغاضباً” فظن ان لن نقدر عليه “فنادى في الظلمات ان لااله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين” فاستجبت له ونجيته من الغم , وكذلك ننجي المؤمنين , وباسمك العظيم الذي دعاك به داوُد وخرَّ لك ساجداً , فغفرت له ذنبه , وباسمك الذي دعتك به آسية امرأة فرعون “اذ قالت ربِّ ابنِ لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله , ونجني من القوم الظالمين” فاستجبت لها دعاءها .



دعاء ليلة عرفة

دعاء ليلة عرفة ، هي ليلة عظيمة وليلة عرفة كـيوم عرفة، على المسلم أن يستعد فيها سواء كان حاجا في بيت الله الحرام أو كان غير حاج عليه أن يكون قلبه متعلق بالتوجه إلى الله عز وجل ومع شروق شمس يوم عرفة علينا استغلالها في الذكر والدعاء والأعمال الصالحة، غير أن يوم عرفة صومه مستحب لغير الحجاج.. دعاء ليلة عرفة في السطور التالية.

-ونقول في دعاء ليلة عرفة اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجذام، والجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

-اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي، فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ.

-لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات و الارض ورب العرش العظيم اللهم لا إله إلا أنت ، رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ، وأصلح لي شأني كله.

- اللهم إنى أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لى ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم

-اللهم أرح قلبهم بلطف عفوك، وحلاوة حبك، واعمر أيامهم بذكرك، واحفظهم واحفظ عليهم دينهم، وأسعد قلوبهم دائمًا.

- اللهم إني أحبه فيك فأحببه وارض عنه، وأعطه حتى يرضى، وأدخله جنتك، اللهم إن كان صديقي مهمومًا فامنحه فرحًا، وإن كان سقيمًا فامنحه صحة، وإن كان مكسورًا فامنحه قوة، وإن كان بحاجة فلا تكله لسواك، وأن تحفظه لمن يحب، وأن تحفظ له من يحب.

-اللهمّ أنت ربّي لا إله إلّا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلاهو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما يكرهه قولآ وفعلآ سرآ وعلانية حاضرآ أو غائبا قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بذَنْبِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعاً، إنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأخْلَاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ ليسَ إلَيْكَ، أَنَا بكَ وإلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ.

