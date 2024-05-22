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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اتفاقية تعاون بين المجلس التصديري للصناعات الهندسية وAfreximbank لتعزيز التعاون

صدى البلد

وقع المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد إتفاقية تعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والإستيراد (Afreximbank) تحت عنوان اتفاقية التعاون لشبكة مؤسسات دعم التجارة الأفريقية.

وقال المجلس التصديري للصناعات الهندسية في بيان له اليوم، إن الاتفاقية تهدف الي التعاون في عدة مجالات للمساهمة في تعزيز نفاذ صادرات قطاع الصناعات الهندسية المصري الي القارة الأفريقية خاصة مع الأداء المتميز للصادرات الهندسية المصرية خلال العام الماضي والربع الاول من 2024.

 

وتشمل أوجه التعاون بين المجلس والبنك تنظيم ورش العمل والندوات لتعريف مجتمع المصدرين بالفرص المتاحة للتجارة والإستثمار بالأسواق الأفريقية والبرامج المختلفة التي يقدمها بنك Afrexim ، والتنسيق في تنظيم البعثات التجارية والمشاركة في المعارض من خلال الإستعانة بفروع البنك بالدول الأفريقية المختلفة، والإستفادة من البرامج المقدمة من البنك للدعم الفني وبناء القدرات والمنح التمويلية، وتعزيز الإستفادة أيضا من موقع TRADAR التابع للبنك للحصول علي معلومات خاصة بالتجارة والإستثمار في أفريقيا وعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها الأفريقية.

 

ووقع الإتفاقية من جانب المجلس التصديري للصناعات الهندسية شريف الصياد - رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب بنك Afrexim أ/ ليزان كيس - رئيسة حلول المعلومات التجارية، وحضر مراسم التوقيع  مي حلمي – المدير التنفيذي للمجلس ومحمد سامي – مدير التعاون الدولي، وعدد من مديري الإدارات وأعضاء فريق العمل بالبنك.

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد التجارة الإفريقية التصديري للصناعات الهندسية القارة الافريقية المهندس شريف الصياد

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