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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بعد تدهور صحته.. أسباب صادمة لـ مرض شاروخان | تفاصيل

صدى البلد

تعرض النجم الهندي شاروخان إلى وعكة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى المستشفى اليوم الأربعاء، وخضع لعدة فحوصات وتحاليل، فور وصوله إلى المستشفى.

 

وجاء في بيان صحفي من المكتب الإعلامي للنجم الشهير تناقلته الصحف الهندية: "تعرض شاروخان لوعكة صحية ومع تدهور صحته تم نقله إلى المستشفى، وتم عمل الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج وخرج من المستشفى وتوجه لمنزله مرة أخرى مع تطبيق بعض التعليمات.

 وكان قد أصيب بضربة شمس وجفاف، نتيجة درجة الحرارة المرتفعة، التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة.

 

وأكد موقع india express أن ضربة الشمس قد تؤدي إلي الوفاة إن لم تعالج سريعا  

أسباب ضربة الشمس :

زيادة درجة حرارة الجسم عن 40 بسبب التعرض فترة كبيرة للشمس ، أو بذل مجهود بدني عنيف .

درجة الحرارة  40  
هلوسة ، تشنجات ، إغماء . 
ربما يحدث : صداع ، ترجيع ، إسهال ، شد في العضلات .

 

علاج ضربة الشمس 

 تبريد الجسم اهم شيء مع شرب السوائل . 
استحمام بماء بارد ، كمادات باردة علي الرقبة ، تحت الابط ، الظهر . البقاء في غرفة مكيفة او علي الاقل مروحة .

 

إذا حدث إغماء يجب الاتصال بالاسعاف مباشرة مع تبريد الجسم حتى يصل الإسعاف .

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