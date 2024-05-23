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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| عيد ميلاد ابنة عبلة كامل.. تحية سعد الصغير لـ شيكابالا

أخبار الفن
أخبار الفن

عيد ميلاد ابنة عبلة كامل.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: تحية سعد الصغير لـ شيكابالا، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

 

رغم انتمائه للأهلي.. سعد الصغير يوجه تحية خاصة للزمالك وشيكابالا

نشر الفنان سعد الصغير، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، من حفل زفاف ابن كابتن معتمد جمال، لاعب الزمالك السابق، الذي أقيم أول أمس الثلاثاء 21 مايو.

 

نفاد تذاكر حفل ماجد المهندس المرتقب في الإمارات

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان ماجد المهندس، المرتقب في مدينة دبي الإماراتية يوم 31 مايو، عن نفاد تذاكر الحفل وبيعها بالكامل.

 

تصل إلى 745 دولار .. أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في عمان

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان كاظم الساهر، المرتقب في سلطنة عمان يوم 15 نوفمبر 2024، تذاكر الحفل للجمهور عبر الموقع الإلكتروني.

 

شبيه أحمد العوضي يثير الجدل بفيديو على التيك توك

أثار شبيه الفنان أحمد العوضي الجدل  بسبب الشبه الكبيرة بينه و بين الفنان احمد العوضي  بنشر فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي تيك توك. 

 

محمود يحتفل بـ عيد ميلاد شقيقه محمد رمضان

حرص محمود رمضان على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقه الفنان محمد رمضان، الذي يوافق اليوم الخميس 23 مايو، إذ يحتفل اليوم ببلوغه سن الـ 36.

 

نجوى كرم تحيي حفل مهرجان موازين بالمغرب.. 27 يونيو

تستعد الفنانة نجوى كرم، لإحياء حفل غنائي ساهر لها في منصة النهضة بالمغرب يوم 27 يونيو المقبل، ضمن فعاليات مهرجان موازين للموسيقى.

 

ابنة عبلة كامل تحتفل بـ عيد ميلادها الـ 38

احتفلت فاطمة كمال، ابنة الفنانة عبلة كامل بعيد ميلادها الـ 38، وذلك من خلال كتابتها منشور مطول باللغة الإنجليزية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وجب محاكمتها...نضال الأحمدية تتوعد أصالة بالحبس .. فماذا حدث ?

هاجمت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية  المطربة  أصالة نصري، عبر حسابها بموقع  التواصل الاجتماعي أكس.

وكتبت الإعلامية نضال الأحمدية عبر حسابها بموقع أكس  : حين تصل أصالة نصري إلى مطار بيروت سيلقى القبض عليها للتحقيق والتوقيف، هذا وعد.

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