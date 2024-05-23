أخبار الفن| عيد ميلاد ابنة عبلة كامل.. تحية سعد الصغير لـ شيكابالا

عيد ميلاد ابنة عبلة كامل.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: تحية سعد الصغير لـ شيكابالا، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

نشر الفنان سعد الصغير، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، من حفل زفاف ابن كابتن معتمد جمال، لاعب الزمالك السابق، الذي أقيم أول أمس الثلاثاء 21 مايو.

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان ماجد المهندس، المرتقب في مدينة دبي الإماراتية يوم 31 مايو، عن نفاد تذاكر الحفل وبيعها بالكامل.

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان كاظم الساهر، المرتقب في سلطنة عمان يوم 15 نوفمبر 2024، تذاكر الحفل للجمهور عبر الموقع الإلكتروني.

أثار شبيه الفنان أحمد العوضي الجدل بسبب الشبه الكبيرة بينه و بين الفنان احمد العوضي بنشر فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي تيك توك.

حرص محمود رمضان على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقه الفنان محمد رمضان، الذي يوافق اليوم الخميس 23 مايو، إذ يحتفل اليوم ببلوغه سن الـ 36.

تستعد الفنانة نجوى كرم، لإحياء حفل غنائي ساهر لها في منصة النهضة بالمغرب يوم 27 يونيو المقبل، ضمن فعاليات مهرجان موازين للموسيقى.

احتفلت فاطمة كمال، ابنة الفنانة عبلة كامل بعيد ميلادها الـ 38، وذلك من خلال كتابتها منشور مطول باللغة الإنجليزية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

هاجمت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية المطربة أصالة نصري، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أكس.

وكتبت الإعلامية نضال الأحمدية عبر حسابها بموقع أكس : حين تصل أصالة نصري إلى مطار بيروت سيلقى القبض عليها للتحقيق والتوقيف، هذا وعد.