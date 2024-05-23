جيش الاحتلال يشن غارة جوية على سيارة في جنوب لبنان| شاهد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية قامت باستهداف سيارة على طريق النبطية في جنوب لبنان.

وحتي الآن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل للحادث، كما أن الجيش الإسرائيلي لم يعلن عما إذا كانت الضربة استهدفت قيادات تابعة لـ حزب الله في لبنان.

وفي وقت سابق، قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الطائرات المقاتلة هاجمت سلسلة من أهداف حزب الله في أربع مناطق مختلفة في جنوب لبنان.

وأضاف أنه تم في وقت سابق رصد عدة عمليات إطلاق نار عبرت الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنات الشمال، مشيرا إلى أن قوات جيش الاحتلال هاجمت مصادر النيران بالمدفعية.

وأفادت شبكة "الميادين" اللبنانية، مساء أمس الأول الثلاثاء، بأن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت مرتين بلدة يارين جنوب البلاد.