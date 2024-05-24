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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كيف حفظ قانون رعاية المسنين حياة كبار السن وأمنهم؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كفل قانون رعاية حقوق المسنين ، للمسن كافة الحقوق الاجتماعية والمادية والترفيهية والصحية التى تكفل له حياة كريمة.

 

وأقر القانون عقوبات رادعة تلاحق كل من يرتكب أى مخالفات من شأنها تعرض حياة كبار السن للخطر.

 

و عاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل فى القيام بواجباته نحوه، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

 

 

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

 

وفى حالة ترتب على أى مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

 

قانون رعاية حقوق المسنين حياة كريمة عقوبات

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