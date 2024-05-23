بمميزات الذكاء الاصطناعي.. هاتف جوجل الجديد لأول مرة Google Pixel 8A

أعلنت شركة جوجل العملاقة عن إطلاق سلسلة جديدة من الأجهزة الذكية، تميزت بتقنيات غير مسبوقة تضعها في طليعة الإبداع. وضمن هذه السلسلة، يأتي هاتف Pixel 8A، الذي يجسد قفزة نوعية في عالم التكنولوجيا بفضل اعتماده على تقنية الذكاء الاصطناعي.

مميزات هاتف Pixel 8A

*شبكات الجيل الثالث والرابع والخامس: يدعم الهاتف جميع شبكات الاتصال الحديثة، ليضمن لك تجربة اتصال سلسة أينما كنت.

شاشة مذهلة: يتمتع الهاتف بشاشة رائعة بمعدل سطوع يصل إلى 2000 شمعة ومعدل تحديث 120 هرتز، لتجربة بصرية فائقة الوضوح والنعومة.

صوت استثنائي: يوفر الهاتف تجربة صوتية غامرة بفضل مكبرات الصوت الخارجية Stereo عالية الجودة.

*اتصال NFC: يدعم الهاتف تقنية NFC للدفع الإلكتروني السهل والسريع.

*مقاومة للماء والغبار: يتمتع الهاتف بشهادة IP67 لمقاومة الماء والغبار، مما يجعله رفيقًا مثاليًا في جميع الظروف.

*مستشعرات متقدمة: يضم الهاتف مستشعر التقارب الحقيقي، ومستشعر بصمة الإصبع أسفل الشاشة، ومستشعر التعرف على الوجه، لضمان أعلى درجات الأمان والخصوصية.

*شحن سريع: يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 18 وات، والشحن العكسي بقدرة 7.5 وات، ليضمن لك شحنًا سريعًا وفعالًا.

*منفذ USB Type-C: يأتي الهاتف بمنفذ USB Type-C الحديث، لسهولة الاتصال والشحن.

**مع Pixel 8A، وداعًا للحدود!**

يُعد هاتف Pixel 8A ثورة حقيقية في عالم الأجهزة الذكية، بفضل ميزاته المتقدمة وتقنيته الفريدة.